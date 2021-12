Bennacer, che numeri! Nessuno come lui nel Milan in Champions League

Ismael Bennacer può vantare numeri di tutto rispetto in Champions League. Nessuno come lui nel Milan: ecco in cosa eccelle l'algerino

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Milan-Liverpool, partita valida per la 6^ giornata del girone B di Champions League. Una sfida decisiva che i rossoneri giocheranno, con ogni probabilità, con Ismael Bennacer inizialmente in panchina. Eppure l'algerino può vantare numeri di tutto rispetto nella competizione. Il numero 4 è il centrocampista rossonero con più contrasti vinti (6), più palloni recuperati (34), più passaggi riusciti (144) in questa edizione della Champions League. L'algerino è anche il sesto centrocampista per duelli vinti in questa Champions (38), ma tra questi sei è l’unico ad aver giocato meno di 400 minuti (344 per lui). Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming