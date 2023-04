Benfica-Inter 0-2, Barella-Lukaku: Inzaghi ipoteca la semifinale

Benfica-Inter, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Un primo tempo con poche emozioni, dove le due squadre si controllano a vicenda senza creare tante occasioni. L'Inter rischia al 15': Grimaldo arriva sul fondo e crossa in mezzo, trovando Rafa. Onana si fà trovare pronto e chiude la porta. Per i nerazzurri pochissime chanche di fare male ai portoghesi. La ripresa si apre con altri ritmi e l'Inter trova subito il vantaggio. Al 51' bel cross di Bastoni che trova l'inserimento di Barella: spizzata di testa che batte un incolpevole Vlachodimos. Il resto del secondo tempo passa tra azioni pericolose del Benfica e della stessa Inter, fino ad arrivare all'episodio del rigore. Cross di Dumfries, tocco di mano di Joao Mario. L'arbitro, dopo essere stato richiamato dal VAR, assegna la massima punizione ai nerazzurri. Lukaku non sbaglia e porta la squadra di Inzaghi sullo 0-2. L'Inter, grazie a questo risultato, ipoteca un posto nelle semifinali. Probabili formazioni Milan-Napoli, le scelte di Pioli e Spalletti