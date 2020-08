Bayern Monaco, Flick presenta la finale di Champions League contro il PSG

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Questa sera si gioca la finale di Champions League: a Lisbona PSG-Bayern Monaco. Ecco le parole del tecnico bavarese Hans-Dieter Flick:

“Sarà importante pressarli in fase di possesso palla e coprire tutto il campo se saranno loro a ribaltare l’azione – spiega Flick prima della finale di Champions League – Abbiamo pensato partita dopo partita, dando sempre il massimo, e si è rivelata la giusta tattica”.

“Il Paris Saint Germain è una grande squadra, con ottimi giocatori non solo in attacco, ma soprattutto in difesa con Thiago Silva e Marquinhos. Hanno subito solo cinque gol in Champions League, questo vuol dire che non funziona solo la fase offensiva, ma anche quella difensiva. Dovremo dare il 100%. Se lo faremo, avremo buone chance di vincere“.

Il derby tedesco in panchina tra Flick e Tuchel in finale di Champions League: “Siamo felici di poter giocare contro una delle migliori squadre del mondo, con uno dei migliori allenatori. Ci siamo sentiti, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sono felice di incontrare Thomas domani, lo apprezzo molto“.

