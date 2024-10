(fonte: acmilan.com) Dopo il Liverpool, il Milan affronta il Bayer Leverkusen . È la Champions League , è il nuovo calendario creato per aumentare lo spettacolo. E così, a breve distanza dall'esordio casalingo complicato di fronte agli inglesi sei volte campioni d'Europa, faremo tappa a domicilio dei tedeschi finalisti della passata Europa League e campioni di Germania in carica. Solo big match, con la voglia e la speranza di reagire dando davvero inizio al percorso. Presentiamo la grande serata in programma alla BayArena , martedì 1 ottobre alle 21.00 , grazie alla nostra Match Preview .

QUI MILANELLO

Venezia, Inter e adesso Lecce: nove punti e nove gol segnati. I rossoneri stanno vivendo un brillante momento di forma, sia mentale che fisico. In Serie A il 3-0 interno ai pugliesi di venerdì sera ha permesso di risalire fino al terzo posto, a -2 dal Napoli capolista. Siamo in un periodo intenso e delicato, dove Mister Fonseca sta trovando certezze e insistendo su quelle. Non sono previste grosse modifiche nello schieramento iniziale, anche se probabilmente qualche uomo potrebbe cambiare nella formazione tipo: in rialzo le quotazioni di Calabria e Pavlović, in ballottaggio con Emerson Royal e Tomori, per il resto dalla presenza di Morata - non al 100% - o Loftus-Cheek dipenderà qualche modifica tattica nonostante - a prescindere e in generale - serviranno approccio, attenzione, mordente e cinismo.