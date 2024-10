Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca: “Risultato ingiusto, rigore chiaro”

Sull'amarezza per il risultato negativo in Germania : "Non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto un ulteriore salto nella nostra crescita, è stato evidente. Sono triste perché i giocatori meritavano un altro risultato. Per questo dobbiamo andare avanti perché la crescita è visibile".

Sullo spirito con cui il Milan, ora, andrà a Firenze: "Lo spirito è sempre lo stesso, vincere. Venivamo qui per vincere, non per pareggiare. Domenica a Firenze sarà un'altra partita, con altre caratteristiche. Dobbiamo continuare per la nostra strada, che è per la vittoria. Quando però lasciamo il campo con una partita così, creando così, è facile constatare come la squadra sia in crescita, nonostante non abbiamo vinto". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>