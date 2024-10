Bayer Leverkusen-Milan, Boban: “Leao? Sembra scazzato, ma è un fenomeno”

Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Bayer Leverkusen-Milan, seconda partita di Champions League

Zvonimir Boban , ex giocatore e dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Bayer Leverkusen-Milan , seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 che si svolgerà alle ore 21:00 alla 'BayArena' di Leverkusen , in Germania . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Leao? Deve essere presente. Ogni tanto cammina sulle punte e sembra che sia scazzato, ma non è così. È un bravo ragazzo, ma sembra che mentre tutti siano dentro lui sia fuori. Non ce l’ha nella natura, va allenato. Ma come potenzialità è un fenomeno assoluto".