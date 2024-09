Svizzero anche il quarto uomo per Bayer Leverkusen-Milan. Sarà Lionel Tschudi. Al V.A.R., per la sfida europea tutta rossonera, designato invece l'elvetico Fedayi San, che sarà assistito nel suo compito dall'olandese Pol van Boekel. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Moncada ha deciso: ecco chi arriverà in mediana >>>