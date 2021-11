Atletico-Milan, Savic: “Come una finale per noi, l’abbiamo preparata bene”

Savic, giocatore biancorosso, ha parlato ad Amazon Prime Video prima di Atlético-Milan, 5° turno del Gruppo B di Champions League.

Il giocatore biancorosso Stefan Savic ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima di Atlético-Milan, partita della quinta giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "È una finale per noi. Abbiamo lavorato per superare la pressione alta del Milan, che ci ha messo in difficoltà nei primi 20' all'andata. Abbiamo lavorato tanto per vincere e siamo convinti di poterci riuscire".