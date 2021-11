Atletico-Milan, Messias: “Lo dedico a chi mi ha portato qui credendo in me”

Messias, giocatore rossonero, ha parlato ad Amazon Prime Video al termine di Atlético-Milan di Champions League.

Il, giocatore rossonero Messias ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video al termine di Atlético-Milan, partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono contento della prestazione e della vittoria. Serviva per essere ancora vivi. Sono contento. Sono andato in area e ho visto arrivare il cross. Ero sereno e non ci ho pensato due volte. Se sei sereno non hai problemi a fare grandi cose. Il mio successo nella mia carriera non deve cambiare l'umiltà. Non bisogna abbattersi per le critiche, né esaltarsi per i complimenti. Serve equilibrio. Dedico tutto alla mia famiglia, ai miei amici in Brasile che saranno contentissimi. Ma anche a chi ha creduto in me portandomi al Milan. Venivo da un percorso diverso, non era facile"