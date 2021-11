Atletico Madrid-Milan, Correa: “Per noi sarà come una finale”

Angel Correa ha parlato al quotidiano spagnolo AS di Atletico Madrid-Milan, gara che si giocherà domani sera al Wanda Metropolitano

Angel Correa, calciatore dell'Atletico Madrid, ha parlato della partita contro il Milan al giornale spagnolo AS. Ecco le sue parole: "Dopo aver perso le due partite con il Liverpool è chiaro che ci giocheremo quello che ci resta in Champions League, per vincere e per per crescere come squadra. I tifosi sono sempre con noi, in ogni momento. Credo che ora sia un momento in cui abbiamo bisogno di vincere, i tifosi ci accompagneranno anche contro il Milan perché sarà come una finale per noi. Nel 2019 ho avuto l'opportunità di andare al Milan, ma alla fine non è successo. Sono molto felice di proseguire la mia carriera con l'Atletico Madrid". Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>