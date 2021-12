Allegri: “Milan k.o. contro il Liverpool, tra le più forti in Europa”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato Milan-Liverpool e la conseguente eliminazione dei rossoneri dalla Champions League

"Il Milan ha perso contro il Liverpool, una delle squadre più forti d'Europa. Ieri hanno perso una partita non semplice, ma è anche vero che è tanti anni che era fuori dalla Champions League. Per me il bilancio delle squadre italiane è positivo", ha detto l'ex allenatore rossonero (dal 2010 al 2014).