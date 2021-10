SONDAGGIO – Milan, focus solo sulla Serie A o tentare la scalata in Champions?

Tre sconfitte su tre in Champions League e un'eliminazione dalla competizione dietro l'angolo: il Milan deve preservare le forze in Serie A?

Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino in Champions League del Milan, e non sta nemmeno proseguendo per il verso giusto. La squadra di Stefano Pioli ha raccolto zero punti nelle prime tre partite della competizione europea. L'ultima sconfitta è arrivata ieri sera nella trasferta in Portogallo contro il Porto, gara terminata 1-0 in favore dei ragazzi di Sergio Conceicao. Se contro Liverpool e Atletico Madrid i rossoneri avevano fatto vedere un buon calcio, contro i 'dragoes' il Diavolo ha offerto una brutta prestazione, la peggiore di questa stagione. All'ultimo posto nel girone B, le speranze di vedere il Milan proseguire il suo cammino in Champions League si sono notevolmente ridotte.