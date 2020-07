SONDAGGIO – I milanisti credono all’Europa League? I risultati

NEWS MILAN – Quante possibilità ha il Milan di qualificarsi alla prossima Europa League? I tifosi ci credono? Riguardo alla prima domanda, non è facile la risposta. L’inizio post-lockdown è stato positivo, con due vittorie (convincenti) su due, contro Lecce e Roma.

Attualmente il Milan, con il settimo posto, è qualificato, anche se dovrà partire dal doppio preliminare. L’accesso diretto è già stato conquistato dal Napoli, vincitore della Coppa Italia. I rossoneri per evitare i preliminari ed accedere direttamente alla fase a gironi dovranno conquistare il quinto posto, attualmente occupato dalla Roma, e che dista 6 punti. Il sesto posto invece farebbe accedere ad un solo preliminare.

Ma i tifosi del Milan sono ottimisti, probabilmente anche per via delle ottime partite giocate in questo post-lockdown dai rossoneri. Non solo le due vittorie in campionato, ma anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata contro la Juventus, pareggiata con inferiorità numerica da inizio partita.

Tra i numerosi votanti alla nostra “Pagina Instagram“, oltre il 70% si è detto ottimista circa la qualificazione in Europa League del Milan per la prossima stagione. Speriamo che vada proprio così, magari con un accesso diretto alla fase a gironi, così da dare più tempo ai giocatori e soprattutto a Ralf Rangnick per preparare la nuova stagione.

