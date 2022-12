Scudetto e caccia al Napoli: dai un voto al 2022 del Milan | SONDAGGIO

Il Milan ha vissuto un 2022 magico, tornando a vincere lo Scudetto, e nella nuova stagione è alla caccia del Napoli

Fabio Barera

Se si dovesse chiedere ai tifosi rossoneri più giovani qual è l'anno più importante, a loro giudizio, del Milan negli ultimi tempi, sicuramente la risposta più frequente sarebbe il 2022. Lo Scudetto ha rivestito una parte importante a riguardo, ma l'annata del Diavolo non è stata solo il diciannovesimo titolo della storia.

A gennaio per il Milan comincia il periodo di tira e molla con l'Inter, durante il quale le due società si alternano in testa al campionato. Le sconfitte dell'una e le vittorie dell'altra fanno in modo che l'assegnazione della scudetto non sia scontata, perché ogni giornata può essere buona per il cambio della guardia.

Ed ecco che ad aprile arriva forse l'episodio decisivo per l'addio ai sogni di gloria per l'Inter. Nel recupero del match contro il Bologna a consegnare la sconfitta ai nerazzurri è la papera di Ionut Radu, schierato come titolare per l'occasione. Un primo tassello che toglie il tricolore dal petto del Biscione e comincia ad avvicinarlo al Milan.

Milan, il 2022 è stato un anno magico — A maggio, grazie al successo contro il Sassuolo, arriva il diciannovesimo scudetto della storia del Milan, che porta i rossoneri ad un solo titolo dalla seconda stella. I festeggiamenti si protraggono, giustamente, ma i giocatori devono tornare a lavorare e nel mese di luglio, dato l'inizio anticipato della stagione successiva, riprendono gli allenamenti.

La stagione in corso finora ha visto il Milan inseguire un Napoli ai limiti del clamoroso per cercare di riconfermarsi dopo lo scudetto della stagione scorsa. L'affare non è semplice e i punti di distacco dopo 15 partite sono già tanti, ma l'importante sarà crederci. Anche perchè i partenopei hanno spesso dimostrato di subire un calo fisiologico alla ripresa. La ciliegina sulla torta sono gli ottavi di Champions League raggiunti contro il Tottenham.