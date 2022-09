Milan, che voto date al calciomercato estivo rossonero? | SONDAGGIO

L'ultimo giorno di calciomercato del Milan è stato a dir poco frenetico. I rossoneri, in extremis, hanno chiuso gli acquisti di Aster Vranckx e Sergino Dest, arrivati rispettivamente da Wolfsburg e Barcellona. Entrambi i calciatori hanno sostenuto le visite mediche prima di firmare i contratti che li legheranno al club rossonero almeno per quest'anno: il Diavolo ha un diritto di riscatto per entrambi da esercitare a fine stagione.