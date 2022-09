Calciomercato Milan: acquisti e cessioni di questa sessione estiva

Dopo il fatidico gong, tutti gli acquisti e le cessioni del Milan in questa sessione estiva di Calciomercato tra incassi e ricavi.

Donato Boccadifuoco

È arrivato il fatidico gong che alle ore 20 di questa sera ha chiuso ufficialmente questa sessione estiva di Calciomercato. Una sessione in cui il Milan ha piazzato ben 3 colpi in entrata nelle ultime 24/48 ore.

Calciomercato Milan, gli acquisti:

Da protagonisti del 19^ Scudetto a riconfermati in rosa anche per questa stagione, stiamo naturalmente parlando di AlessandroFlorenzi e JuniorMessias: il primo riscattato dalla Roma per 2,7 milioni di euro; il secondo dal Crotone per 4,5. Tra i rientri alla base possiamo certamente annoverare TommasoPobega tornato dopo l'esperienza con la maglia del Torino e YacineAdli acquistato dal Milan nella passata stagione per 10 milioni di euro circa ma lasciato in prestito per un anno al Bordeaux.

Discorso leggermente a parte merita ZlatanIbrahimovic che ha visto scadere il proprio contratto con il Diavolo lo scorso giugno ma che in brevissimo tempo ha trovato l'accordo per un rinnovo annuale anche se a cifre nettamente inferiori al precedente accordo. Due gli acquisti importanti per rinforzare il proprio reparto offensivo: DivockOrigi e CharlesDe Ketelaere: il primo arrivato a parametro zero dal Liverpool; il secondo giunto finalmente a Milanello dopo un'estenuante trattativa con il Bruges che ha portato il nazionale belga alla corte di Pioli per 36 milioni di euro più percentuale sulla rivendita; se vogliamo indicare il fiore all'occhiello per questa sessione di mercato, per costi e prospettive sarebbe impossibile non indicare il nuovo numero 90.

Mercato finito? Macché! Il Milan piazza altre 3 zampate nelle ultime 24/48 di mercato: il difensore MalickThiaw, il centrocampista AsterVranckx ed il laterale destro SergiñoDest. Il difensore classe 2001 arriva a titolo definitivo dallo Schalke 04 per 7 milioni complessivi (5+2 di bonus); il centrocampista belga viene acquistato dal Wolfsburg con la formula del prestito oneroso (2 milioni) più diritto di riscatto (12 milioni); diversa la formula d'acquisto dal Barcellona del laterale destro statunitense: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Calciomercato Milan, le cessioni:

Sul fronte cessioni, il portiere AlessandroPlizzari saluta definitivamente i rossoneri accasandosi al Pescara per 200 mila euro. Cessione definitiva, anche se a titolo gratuito, per l'ex numero 7 SamuelCastillejo ora alla corte di Gattuso al Valencia. Tra le cessioni remunerative per le casse rossonere figura quella di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte per 10 milioni di euro. Certamente meno remunerativa quella del difensore Leo Duarte all'Istanbul Basaksehir per 2 milioni di euro. Ancor meno remunerativa la cessione di FrankTsadjout alla cremonese per 850 mila euro. Concludiamo con il figlio d'arte Daniel Maldini che in questa stagione giocherà in prestito tra le fila dello Spezia. Ovviamente, anche se persi a parametro zero, in questo elenco non possono mancare due dei protagonisti delle ultime stagioni in rossonero: l'ormai ex capitano AlessioRomagnoli trasferitosi alla Lazio e Franck Kessié al Barcellona.