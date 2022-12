Milan, tra sorprese e conferme: dai un voto al migliore | SONDAGGIO

Nel corso di questo 2022, che tanto ha regalato ai tifosi rossoneri, ci sono alcuni giocatori che più di altri si sono messi in mostra per continuità di risultati. Cerchiamo di dare un quadro generale di coloro che hanno dato una svolta all'anno trionfale del Milan .

Procedendo con ordine, tra i pali non si può non nominare Mike Maignan, che ha raccolto l'eredità di un certo Gianluigi Donnarumma e ancora una volta non lo ha fatto rimpiangere. Le sue parate, nonostante le assenze prolungate per infortunio, si sono rivelate fondamentali per la conquista dello Scudetto.