Milan, quante reti pesanti: dai un voto al gol Scudetto | SONDAGGIO

Una delle vittorie più importanti per il Milan in ottica Scudetto è stata quella contro il Napoli del 6 marzo 2022. A deciderla, in quell'occasione, è stato proprio Olivier Giroud, che ha messo di nuovo a segno un gol fondamentale. Al 49', dopo un batti e ribatti ai limiti dell'area di rigore, Davide Calabria tenta una conclusione potente che si spegnerebbe sul fondo se non ci fosse l'attaccante francese che con il sinistro beffa l'estremo difensore partenopeo.