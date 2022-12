La premiata ditta Maldini-Massara: dai un voto al loro 2022 | SONDAGGIO

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dato vita a una coppia affiatata, mettendo a segno colpi di mercato importanti per il Milan

Fabio Barera

Erano anni che il Milan non viveva un momento così roseo, in cui arrivano i risultati a seguito del bel gioco. Questo ha portato alla conquista dello scudetto nella scorsa stagione, il diciannovesimo nella storia del Diavolo, che è tornato sul tetto d'Italia dopo anni bui, in cui nulla sembrava andare per il verso giusto.

E due tra gli artefici di questa rinascita sono stati Paolo Maldini e Frederic Massara, gli uomini mercato del Milan. Da quando lavorano in coppia hanno trovato un'alchimia perfetta, sbagliando difficilmente una mossa in entrata. Ma è in particolare il 2022 del sodalizio rossonero ad aver impressionato.

Pur non avendo operato particolarmente nel corso del mercato di gennaio, se non per l'arrivo del giovane in rampa Marko Lazetic, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno raccolto quanto di buono fatto negli anni precedenti. La crescita costante ha permesso al Milan di guadagnarsi il rispetto delle avversarie, fino alla conquista dello Scudetto.

Milan, Maldini e Massara protagonisti nel 2022 — Al contrario, la sessione di trattative estiva ha visto Paolo Maldini e Frederic Massara mettere a segno diversi colpi, alcuni azzeccati, altri che ancora devono dimostrare tanto. Aster Vranckx, Divock Origi, Charles De Ketelaere, Malick Thiaw e Sergiño Dest: questi i nomi dei principali acquisti nel mercato precampionato.

Nonostante il ritorno in Champions League fosse già giunto nella stagione precedente, il Milan torna a qualificarsi agli ottavi di finale solamente nel 2022, dando una svolta imprevista alla propria annata. Tutto questo grazie al lavoro che nel corso del tempo ha fatto la dirigenza del club di via Aldo Rossi.

E come se non bastasse, a dimostrazione della grande umanità della coppia mercato del Milan, è da sottolineare la partecipazione di Maldini e Massara a un'iniziativa benefica. I due hanno infatti consegnato i pasti ai meno fortunati, un gesto non così consueto tra persone di una certa importanza.