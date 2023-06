Intitolare il nuovo stadio del Milan a Silvio Berlusconi: VOTA l’iniziativa!

Secondo noi il nuovo stadio del Milan dovrebbe essere intitolato a Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni. Secondo voi? Aiutateci a promuovere questa iniziativa per l'ex presidente rossonero

Intitolare il nuovo stadio del Milan a Silvio Berlusconi. L'idea è venuta in mente a tanti e la vogliamo fare nostra proponendovi questo sondaggio per dare un segnale chiaro anche al mondo della politica milanese (oltre che alla società AC Milan) del sentiment del tifo rossonero. Secondo Filippo Galli, ex difensore del Milan intervista dal Corriere della Sera, "se l’idea partisse da iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da poter percorrere".