Zoe Cristofoli: “Non sono del tutto serena, è stato peggio di quanto scritto”

"Vorrei tornare alla normalità, ma ancora la mia mente non è del tutto serena dopo quanto accaduto. Voglio ringraziare quanti ci hanno mandato messaggi di sostegno nei momenti immediatamente successivi alla rapina. Ma dico anche che è stato molto peggio di quanto scritto sui giornali: per fortuna non ho niente di rotto, ma se fossi stata da sola non so se ora sarei qua a raccontarlo. Per fortuna c'erano delle persone con me, sento di doverle ringraziare".