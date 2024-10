Ziliani: “Maldini schifava gli ultras. Combatteva una guerra personale”

"Se nel calcio fossero tutti come Paolo Maldini che gli ultras li schifava, lo diceva e li evitava, forse oggi non saremmo qui a vergognarci della mafia negli stadi. Venticinque anni di Milan trascorsi da una parte vincendo tutto quel che c'era da vincere e dall'altra combattendo una guerra del tutto personale, isolata, da cane sciolto, contro quel che riteneva (a giusta ragione) uno dei mali del calcio italiano: il cancro del tifo ultrà. Quando gli chiesero di scusarsi per la finale Champions persa col Liverpool a Istanbul: 'Avevamo giocato benissimo: e il Liverpool ci aveva superato in una sola cosa, nel tifo dei tifosi'". LEGGI ANCHE: Milan, Gullit: "Fonseca punta su... Ibrahimovic dirigente? Non ho dubbi"