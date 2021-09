Ziliani: “Dybala in crisi isterica? Doveri però ammonisce prima Tonali”

Il noto giornalista Paolo Ziliani ha analizzato l'episodio che ha portato alla doppia ammonizione per Dybala e Tonali in Juventus-Milan

Non si può certo affermare che Juventus-Milan sia stata una partita scorretta. Nonostante ciò, vista l'importanza della gara, era inevitabile ci fosse qualche scintilla. Il noto Paolo Ziliani, nella fattispecie, ha analizzato l'episodio che ha portato all'ammonizione contemporanea di Paulo Dybala e Sandro Tonali . L'argentino ha puntato le gambe del centrocampista rossonero, 'colpevole' di non essersi fermato nonostante Alvaro Morata fosse a terra per infortunio. L'arbitro Doveri ha prontamente ammonito prima Tonali poi Dybala.

Ecco l'analisi di Ziliani su Twitter: "La Serie A è quel campionato in cui se Dybala in preda a crisi isterica sgambetta Tonali e poi lo spinge via con una manata quando questi si rialza, l'arbitro Doveri arriva di corsa e mostra il cartellino giallo prima in faccia a Tonali, poi sia pur con dispiacere a Dybala".