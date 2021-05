Ziliani: “Deviati 60 milioni dalle casse del Milan a quelle della Juve. Scandaloso”

Il giornalista Paolo Ziliani ha criticato aspramente l'episodio del rigore su Cuadrado in Juve-Inter. Una decisione che ha penalizzato il Milan

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il proprio profilo Twitter, ha criticato duramente le scelte dell'arbitro Calvarese in Juve-Inter. Il rigore concesso a Juan Cuadrado potrebbe giocare un ruolo fondamentale per l'approdo in Champions League dei bianconeri. In caso di pareggio, infatti, il club di Andrea Agnelli sarebbe stato fuori dalla massima competizione europea nonostante il pareggio del Milan. Queste le parole del suo post: "La Serie A è quel campionato in cui un arbitro devia 60 milioni dalle casse di un club (Milan) a quelle di un altro (Juventus) con una decisione che scandalizza il mondo intero ma nessuno protesta, nemmeno il Milan che quello stesso giorno sarebbe matematicamente in Champions". Sfida tra Milan e Lazio per un difensore: le ultime