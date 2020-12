Zaccardo compie 39 anni: gli auguri del Milan sui social | News

Milan, è il giorno del compleanno di Zaccardo!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Zaccardo compie oggi 39 anni. Il Milan, club per cui Zaccardo ha giocato dal gennaio 2013 al giugno 2015, gli ha augurato buon compleanno con un post sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘.

Zaccardo ha indossato la maglia rossonera in 17 gare ufficiali tra Serie A (15) Coppa Italia e Champions League (una presenza per ciascuna competizione). Al suo attivo, anche un gol, messo a segno il 1° febbraio 2015, a ‘San Siro‘, in Milan-Parma 3-1. In quella circostanza, Zaccardo punì la sua ex squadra.

In carriera, l'ex difensore ha giocato anche per Spezia, Bologna (società in cui è cresciuto), Palermo, Wolfsburg (ha vinto il titolo di Campione di Germania nel 2009), Carpi, Vicenza, Hamrun Spartas (club maltese) e Tre Fiori. Tanti auguri a Zaccardo anche da parte della nostra redazione!