WorldVoiceDay, il Milan: “La nostra voce tornerà a risuonare forte” (Video)

NEWS MILAN – Oggi è il ‘World Voice Day‘ e, per l’occasione, il Milan ha pubblicato, sui propri canali social ufficiali, un video motivazionale che riprende cori e canti dei sostenitori rossoneri in uno stadio di San Siro gremito in ogni ordine di posto.

"Milioni di cuori, due colori, una sola voce! Che tornerà a risuonare più forte che mai!", lo sprone del club rossonero nel suo post social. Poi, nel video, in sovrimpressione compare: "Risparmiate le vostri voci, Rossoneri. Torneremo, cantando più forte che mai".