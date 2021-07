Wimbledon, vince Djokovic: i complimenti del Milan al serbo e a Berrettini

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto i complimenti a Novak Djokovic e Matteo Berrettini dopo la finale di Wimbledon

Novak Djokovic e Matteo Berrettini hanno dato vita ad una bellissima finale. E' stato però il serbo, numero uno al mondo, a portare a casa il trofeo in quattro set. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato il match che ha visto in campo un grande tifoso del Milan (Djokovic) e un italiano, il primo nella storia della competizione. Ecco il commento del club rossonero: "Una Finale nella quale sia Djokovic che Berrettini hanno fatto la storia: complimenti a Nole per l'ennesimo capolavoro a Wimbledon e onore a Matteo per aver giocato un torneo straordinario".