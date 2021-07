Wimbledon, Berrettini in finale. Baresi lo definisce ‘Emozionante’

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, si è complimentato via social con Matteo Berrettini, primo finalista di Wimbledon 2021

Tutto il mondo del tennis applaude Matteo Berrettini, che ha conquistato la finale di Wimbledon 2021, battendo Hurcacz in 4 set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4). Berrettini è il primo italiano ad arrivare a questo punto nella storica competizione che ha sede a Londra. Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, è intervenuto su Twitter per applaudire il connazionale, definendolo 'emozionante'. Ecco il post.