Wilshere lascia il calcio a 30 anni: il saluto di Giroud sui social

Carmelo Barillà

Jack Wilshere, a soli 30 anni, ha deciso di lasciare il calcio per via del fisico martoriato dagli infortuni: Olivier Giroud, suo ex compagno all'Arsenal, lo ha salutato sui social. Come riportato da Goal.com, Wilshere dovrebbe proseguire immediatamente la sua carriera indossando la tuta da allenatore delle giovanili dei Gunners.

Wilshere ha scritto un lunghissimo messaggio ripercorrendo i momenti salienti di una carriera caratterizzata da tantissimi infortuni, spesso anche molto seri. Tantissime operazioni sino a dire basta dopo essere rimasto svincolato al termine di questa stagione, non indimenticabile, con la maglia dell'Aarhus. Pensieri dolci, tra gli altri, per Arsène Wenger: "Le parole non renderanno mai giustizia all'amore e ai ringraziamenti che ho per il capo".

"È stato un viaggio incredibile pieno di così tanti momenti incredibili e mi sento privilegiato per aver vissuto tutto ciò che ho fatto durante la mia carriera. Ai migliori tifosi del pianeta, a tutti voi tifosi dell'Arsenal, grazie a tutti dal profondo del mio cuore. Giocare per tutti voi è stato un privilegio. È stato difficile accettare che la mia carriera sia scivolata via negli ultimi tempi per motivi al di fuori del mio controllo, pur sentendo di avere ancora tanto da dare".

Come anticipato, anche Olivier Giroud ha voluto postare un messaggio sui social per Jack Wilshere: "Suuuper Super Jack (riprendendo il motivo di una celebre canzone, ndr). Jacky è stato un vero piacere giocare e vincere insieme a te all'Arsenal. Non auguro altro che il meglio a te e alla tua famiglia nella tua nuova vita dopo la carriera da calciatore. Ti benedico fratello". Il tutto corredato dalla splendida azione manovrata che portò Wilshere al gol contro il Norwich nel 2013. Giroud, in quel caso fu protagonista dell'assist. In basso il tweet di Giroud e il video del gol, tutto da gustare.