Welcome back Calcio! Il Milan rivive la prima parte di stagione (Video)

MILAN NEWS – Con Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, disputatasi venerdì scorso all’Allianz Stadium di Torino, è tornato, ufficialmente, il calcio nel nostro Paese dopo l’emergenza coronavirus.

I rossoneri, adesso, faranno il loro ‘debutto’ nella seconda parte di stagione in Serie A lunedì sera, alle ore 19:30, allo stadio ‘Via del Mare‘ in occasione di Lecce-Milan.

Per celebrare la ripartenza del calcio in Italia, il club rossonero, in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha diffuso un video nel quale si rivive la prima parte dell’annata del Diavolo.

Con l’auspicio, naturalmente, che le ultime 12 partite portino ben altri risultati. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>