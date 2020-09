Virtus Entella – Brescianini, che gol in allenamento! (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come fatto con Tommaso Pobega lo scorso anno, il Milan ha deciso di mandare in Serie B Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di belle speranze. Una scelta che sarà azzeccata? C’è da essere positivi a giudicare da un video postato dal profilo Twitter della Virtus Entella. Il club ligure ha voluto condividere il gesto tecnico notevole di Brescianini in allenamento, che raccoglie un cross dalla destra prima di scagliare in porta, al volo, un sinistro potentissimo. Vedere per credere.

