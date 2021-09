Virdis: “Dopo anni non è cambiato nulla in materia di razzismo” | News

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha espresso tutto il suo disappunto dopo gli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Pietro Paolo Virdis ha parlato di come si stia facendo ben poco per combattere il razzismo presente negli stadi. Queste le parole dell'ex attaccante del Milan. "Quando accadono ancora queste cose, viene spontaneo chiedersi 'ma interessa DAVVERO a qualcuno?' Perché dopo giorni, mesi, anni non è cambiato nulla. Ci si indigna per gli insulti, per le violenze a cui 'i diversi' vanno incontro giornalmente. Ma interessa a qualcuno? Si fanno le c*****e nel nome del politically correct. Ma le cose serie, quelle no, restano sempre invariate. La verità è che quando l'acqua tocca il c**o allora s'impara a nuotare. Evidentemente lì in alto, tanto in alto, l'acqua non è ancora arrivata. Vergogna".