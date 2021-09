Milan, Theo e Brahim fanno faville. Giroud recupera per lo Spezia?

Day after di Milan-Venezia, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. I rossoneri tornano alla vittoria dopo il pareggio contro la Juventus grazie all'ingresso in campo di Theo Hernandez. Il francese, se ancora ce ne fosse bisogno, ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per Stefano Pioli. Uno status raggiunto anche da Brahim Diaz, passato da alternativa di Hakan Calhanoglu a numero 10 di qualità assoluta. Adesso, in vista dello Spezia, si prova a recuperare qualche infortunato: Olivier Giroud ce la farà? Ecco le notizie più importanti di oggi della rassegna.