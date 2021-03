Verona-Milan, Dalot su Instagram: “Il duro lavoro premia sempre”

Verona-Milan, Dalot su Instagram

Un pomeriggio da protagonista inaspettato quello di Diogo Dalot. Nella tarda serata di ieri la notizia dell’indisponibilità di Theo Hernandez, che non è andato nemmeno in panchina. Il portoghese ha sostituito alla grande il collega francese, giocando bene in difesa, ma soprattutto trovando il gol del definitivo 2-0. Un’azione bellissima del Milan chiusa dal numero 5 rossonero con un destro secco sotto la traversa. Un gol arrivato grazie al duro lavoro di tutti i giorni. Questo il messaggio di Dalot.