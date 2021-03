Verona-Milan, le condizioni di Theo Hernandez

Sono da poco ufficiali le scelte di Stefano Pioli e Ivan Juric per Verona-Milan, match valido per la 26^ giornata di Serie A. A sorpresa Theo Hernandez non figura nemmeno in panchina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il francese non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l’Udinese. Nulla di grave, ma tanto è bastato a non permettergli di scendere in campo.