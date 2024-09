US Open 2024, Sinner fa la storia: e il Milan lo esalta così sui social

Jannik Sinner, tennista e tifoso del Milan, ha vinto la finale dello US Open 2024 in finale contro lo statunitense Taylor Fritz

Jannik Sinner, noto tennista e tifoso del Milan, fa la storia conquistando il titolo allo US Open 2024 nel torneo di singolare maschile. L'altoatesino, qualche minuto fa, ha conquistato la finale con un successo netto, in tre set, contro il padrone di casa statunitense Taylor Fritz. Per il classe 2001 si tratta del secondo Slam stagionale dopo l'Australian Open 2024. Il club rossonero, sul proprio profilo 'X', lo ha voluto omaggiare con un commovente post.