“Una Vita per lo Sport”, il riconoscimento a mister Pioli (FOTO)

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ricevuto ieri il riconoscimento "Una Vita per lo Sport' al Teatro Regio di Parma. Lo scatto sui social

Ieri Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha ricevuto il riconoscimento "Una Vita per lo Sport', in occasione del Premio Internazionale Sport e Civiltà al Teatro Regio di Parma. Vediamo, qui di seguito, lo scatto pubblicato dal Milan sui propri account social ufficiali.

Un bel premio per mister Pioli che, in questi tre anni alla guida della Prima Squadra del Milan, ha ottenuto dapprima la qualificazione in Europa League (2020), quindi quella alla Champions League (2021) e, infine, ha vinto lo Scudetto (2022).