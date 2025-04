"Solo Dio può fermarmi !!". Questo il messaggio di Rafael Leao che è stato sicuramente tra i migliori della partita tra Udinese e Milan. Il portoghese, con il gol e l'assist, è salito a 7 gol e 9 assist in Serie A in stagione. Come riporta l'account X di 'OptaPaolo', solo il portoghese, Pulisic e Lukaku hanno questi numeri in stagione in Italia.