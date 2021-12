Udinese-Milan 1-1, Castillejo: “Sapore agrodolce, contento per il ritorno”

Samu Castillejo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha celebrato il suo ritorno in campo dopo quasi due mesi. Ecco il post

Un ritorno dal sapore agrodolce per Samu Castillejo, di nuovo in campo dopo quasi due mesi a causa di un infortunio muscolare. Lo spagnolo, subentrato nel match pareggiato contro l'Udinese, non giocava dal 24 ottobre, giorno della trasferta contro il Bologna. Nel suo intervento su Instagram, il numero 7 si è detto contento a metà visto il risultato non positivo. Ecco il post.