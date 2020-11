Turchia, Calhanoglu: “Bello vincere contro un avversario forte” / News

Turchia, la soddisfazione di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Periodo di flessione per Hakan Calhanoglu, al centro di diverse voci di mercato. Il contratto del turco andrà in scadenza nel 2021, ma ancora si registra una certa lontananza tra la domanda e l’offerta. Una situazione che si è riflettuta sul campo, con il numero 10 rossonero non apparso decisivo come nei mesi scorsi. Diversa la situazione con la sua nazionale, vittoriosa oggi contro contro la Russia per 3-2. Ecco la soddisfazione del giocatore, espressa attraverso il suo profilo Instagram:

“Bello vincere contro un avversario forte. Alla prossima”