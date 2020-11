Mercato Milan, rinnovo Calhanoglu: 15 giorni per decidere / News

Mercato Milan, rinnovo Calhanoglu difficile

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In casa Milan continua a tenere banco la spinosa questione relativa al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco, leader tecnico della squadra, andrà in scadenza alla fine di questa stagione e ancora sembra in alto mare la trattativa per il prolungamento. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’ il Milan ha offerto uno stipendio da 3,5 milioni di euro e non sembra intenzionato ad andare oltre per il suo numero 10. La richiesta, invece, sembra leggermente inferiore ai 7 milioni di cui si sta parlando negli ultimi giorni. Resta comunque una distanza importante, ma adesso c’è una deadline: le parti si sono date 15 giorni di tempo per prendere una decisione definitiva da dentro o fuori. Intanto spunta l’idea scambio con un giocatore della Juventus. VAI ALLA NOTIZIA >>>