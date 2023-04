Crollo Tottenham col Newcastle: la società rimborsa i biglietti

"Come squadra, capiamo la vostra frustrazione, la vostra rabbia. Sappiamo che le parole non sono sufficienti in queste situazioni, una sconfitta come questa fa male. Apprezziamo il vostro supporto, in casa e in trasferta, e per questo vorremo rimborsare il costo del biglietto della partita del St Jame's Park. Sappiamo che questo non cambia quello che successo domenica ma faremo di tutto per rimettere a posto le cose contro il Manchester United giovedì sera quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme, e solo insieme, possiamo portare avanti le cose". Milan, si fiuta il colpo: offerto un giocatore dell’Arsenal