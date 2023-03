Tottenham-Milan, Theo Hernandez: “Solo con te, sempre con te”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha voluto lasciare un messaggio in vista della partita dei rossoneri contro il Tottenham per gli ottavi di Champions

Il Milan si prepara per la sfida contro il Tottenham. Il ritorno degli ottavi di Champions League vale tantissimo. I rossoneri potrebbero guadagnarsi un posto nelle top squadre d'Europa e sarebbe un traguardo davvero importante. Uno dei giocatori che scenderà in campo è Theo Hernandez. Il capitano rossonero ha suonato la carica in vista dalla sfida di Londra sui social.