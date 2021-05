Torino-Milan, i migliori gol rossoneri in trasferta contro i granata (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato i cinque gol rossoneri più belli in trasferta contro il Torino. Ecco il video

Manca poco al fischio d'inizio di Torino-Milan, match valido per la 36^ giornata di Serie A. I rossoneri, dopo la bellissima vittoria contro la Juventus, sono chiamati alla continuità per mettere un altro importante mattoncino in ottica Champions League. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video con i 5 gol più belli in trasferta contro i granata. Da Carlos Bacca a Ruud Gullit, passando per Massimo Ambrosini e Clarence Seedorf. Qual è il vostro preferito?