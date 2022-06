Tonali, vacanza rossonera: visita al Milan Club New York (FOTO)

Sandro Tonali ha passato una serata in compagnia del Milan Club New York durante la sua vacanza statunitense

Anche in vacanza, Sandro Tonali non fa a meno del Milan . Il centrocampista rossonero sta ricaricando le batterie dopo una dispendiosa stagione fatta di 56 partite ufficiali. La prossima sarà ancora più importante, con l'ex Brescia che vuole confermarsi come pilastro della squadra di Stefano Pioli.

"Un weekend indimenticabile con due persone genuine, umili, e disponibili. Grazie Sandro Tonali e Giulia Pastore per averci regalato un'esperienza che non dimenticheremo mai. New York è rossonera ed ora New York è anche casa vostra! Un abbraccio e ci vediamo presto!", il commento del Milan Club New York.