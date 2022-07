Tonali torna a Milanello, il Milan lo celebra: “Sandro is back!” (FOTO)

Dopo un anno di ambientamento, Sandro Tonali ha dimostrato di che pasta è fatto e si è preso il centrocampo del Milan. Il classe 2000 è stato uno dei giocatori fondamentali per la rincorsa scudetto culminata a maggio in quel di Sassuolo. La Nations League e poi le meritate vacanze, terminate però con due giorni d'anticipo. Che mentalità.

Come testimoniato dal profilo Twitter del Milan, il numero 8 rossonero è tornato a Milanello per rimettersi agli ordini di Stefano Pioli. Il club rossonero ha esultato con un 'Sandro is back' che riflette la gioia dei tifosi. Sandro è pronto più che mai per una nuova stagione.