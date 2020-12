Tonali Golden Boy italiano 2020, i complimenti del Milan (Foto)

Tonali Golden Boy 2020, i complimenti del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bellissima soddisfazione personale per Sandro Tonali, che ha conquistato il Golden Boy come miglior giocatore Under 21 italiano (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI). Il Milan, attraverso i propri profili social, ha voluto omaggiare il suo centrocampista postando qualche immagine che lo vede ritratto insieme al trofeo. Ecco i complimenti rossoneri:

