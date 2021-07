Tonali festeggia il suo ritorno: “Ieri, oggi e domani. Forza Milan!”

Sandro Tonali è finalmente un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Ecco il suo post Instagram arrivato dopo l'allenamento di oggi

Una trattativa lunga, estenuante, ma a lieto fine. Perché si sa, il cuore alla fine ha sempre la meglio e quello di Sandro Tonali è di colore rossonero. Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato il suo acquisto definitivo giusto in tempo per permettergli di svolgere il primo allenamento della nuova stagione. Una notizia che il classe 2000 ha festeggiato su Instagram con una frase breve, ma significativa: "Ieri, oggi e domani. Forza Milan!". Ecco il post.