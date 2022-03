Tomori, presenza numero 50 con la maglia del Milan

Fikayo Tomori, in occasione di Milan-Inter, derby di Coppa Italia di questa sera a 'San Siro', raggiunge un primo, importante traguardo

Arrivato in rossonero il 21 gennaio 2021 , oggi Fikayo Tomori , difensore rossonero, festeggia un primo, importane traguardo come difensore del Diavolo.

In occasione di Milan-Inter , il derby di Coppa Italia di questa sera a 'San Siro', Tomori raggiunge infatti 50 presenze ufficiali con la maglia del Milan . Il Diavolo lo ha celebrato in un post sui propri account social ufficiali.

Curiosità: Tomori ha giocato la sua prima partita in rossonero proprio in un derby di Coppa Italia, il famoso Inter-Milan 2-1 del 26 gennaio 2021 , quello dell'alterco tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović .

Finora, Tomori ha giocato 37 partite in Serie A, poi 5 in Champions League, quindi 4 in Europa League e, infine, 4 in Coppa Italia.