Thiago Silva: “Eliminazione dal Mondiale mi è ancora dura da accettare”

Intervenuto attraverso il suo profilo Instagram, Thiago Silva è tornato a parlare dell'eliminazione del Brasile dal Mondiale. Questo il pensiero dell'ex Milan: "Non ho idea di quante volte ho pensato e provato a scrivere qualcosa su quello che abbiamo vissuto in questa Coppa, confesso che l'eliminazione subita e il modo in cui è avvenuta è ancora molto difficile da accettare e capire. Prima di tutto ringrazio Dio, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, la squadra di professionisti che ogni giorno sono con me, mi allenano e mi aiutano a vivere e realizzare il sogno di continuare a giocare ad alto livello. Il sogno del ragazzo di diventare un calciatore e riuscire a realizzare quel sogno mi porterà sicuramente sempre gioia e appagamento, e credo che porterà gioia e appagamento anche a coloro a cui piaccio e al mio lavoro. Tuttavia, quando ho fatto la scelta di intraprendere questa carriera, sono sempre stato consapevole di ciò che i risultati forniscono e senza dubbio, lavoriamo sempre pensando alla vittoria, alla conquista, ma anche la sconfitta fa parte di questo contesto e alcune vanno oltre come la finale risultato della nostra traiettoria, portando me e i miei compagni di squadra, così come i tifosi brasiliani, ad affrontare e affronteremo per non so quanto tempo, una guarigione che è molto difficile da realizzare".